Milena Michiko Flasar liest am Sonntag, 21. Oktober, ab 11 Uhr im Stadtmuseum aus „Herr Kato spielt Familie“. Die NÖN bat die gebürtige St. Pöltnerin zum Gespräch.

NÖN: Die Lesung in St. Pölten ist Ihre letzte in diesem Jahr – nach Stationen bei der Leipziger Buchmesse, im Literaturhaus Frankfurt und im Literaturhaus Wien. Wie fühlt es sich an, in der alten Heimat aufzutreten?

Milena Michiko Flasar: Es ist schön, mit meinem Buch „heimzukommen“, gleichzeitig ist es hier wie dort, ob im Großen oder im Kleinen, immer dieselbe Freude.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihre literarischen Anfänge in St. Pölten zurück?

Mit dankbarem Staunen. Da war das Kinderzimmer mit dem kleinen Schreibtisch, an dem ich die ersten Texte geschrieben habe. Dann die „etcetera“ und der Litarena-Preis. Meine ersten zwei Bücher, die im Residenz Verlag, damals noch in St. Pölten, erschienen sind. Auch wenn ich nicht mehr in St. Pölten wohne, ein Teil von mir geht noch immer in der Kremser Gasse spazieren.

Für Ihre sprachgewaltigen Erzählungen haben Sie zahlreiche Preise, Stipendien und Nominierungen bekommen, zudem erschienen fünf Romane in den vergangenen zehn Jahren. Wie erleben Sie die letzten Jahre im Rückblick?

Das war sehr viel Arbeit: zum einen das lange Sitzen an den Büchern, zum anderen das intensive Reisen mit ihnen. Eine Arbeit, die aber zutiefst beglückend war.

Besonders erfolgreich war Ihre Erzählung „Ich nannte ihn Krawatte“, die sich über 100.000 Mal verkaufte und 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises landete.

Die „Krawatte“ hat, denke ich, einen Nerv getroffen. Mit der Einsamkeit des Helden konnte sich viele Leser identifizieren. Was mich besonders freut: Es geht immer noch weiter mit dem Buch. Gerade sind Übersetzungen ins Arabische, Vietnamesische und Tschechische in Arbeit.

Gibt es Ideen für neue Werke?

Im Moment bin ich noch sehr mit „Herrn Kato“ beschäftigt, der es auf die Shortlist für den diesjährigen Österreichischen Buchpreis geschafft hat. Aber ich arbeite auch schon an einem Kurzgeschichten-Projekt. Ich bin selbst neugierig, wie es sich entwickeln wird.