Über die Wechselwirkung des geschriebenen Wortes mit seiner Darstellung der Bühne spricht Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann zur Eröffnung des Blätterwirbels am Freitag, 5. Oktober, ab 19 Uhr im Landestheater. Nach ihrem Vortrag unter dem Titel „Theater braucht Literatur. Braucht Literatur das Theater?“ wird ORF-Kulturjournalistin Katja Gasser mit Josef Winkler über seine Werke, sein Leben und seine Ansichten sprechen. Winkler ist kein Unbekannter im Landestheater: Sein Roman „Roppongi“ wurde vor zwei Jahren im Landestheater uraufgeführt – inszeniert wurde das Stück von Julia Jost.

Zwei Tage nach der Eröffnung des St. Pöltner Literatur-Festivals liest Venedig-Kenner Wolfgang Mayer König am Sonntag,

7. Oktober, um 11 Uhr im Cinema Paradiso. Am Dienstag, 9. Oktober, gibt es ab 19 Uhr das zweite Porträt eines Literaten im Landestheater: Diesmal wird Ilija Trojanow von Sigrid Löffler befragt. Auch er ist dem Theater-Team am Rathausplatz bestens bekannt: Sein Roman „Die Welt ist groß und Rettung lauert überall“ hat Sandy Lopicic vor zwei Jahren für das Theater auf die Bühne gebracht. Seitdem ist „Die Welt ist groß“ das philosophische Motto des St. Pöltner Schauspielhauses.

Am Mittwoch, 10. Oktober, präsentiert die Literarische Gesellschaft die 73. „et cetera“-Ausgabe im Stadtmuseum. Am Sonntag, 14. Oktober, liest dort der renommierte Autor Felix Mitterer aus seiner Autobiografie „Mein Lebenslauf“.