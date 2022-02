Region St. Pölten: Blick der Musiker geht klar Richtung Zukunft

Anlässlich des Jubiläums „70 Jahre NÖ Blasmusikverband“ startet die NÖN ab der kommenden Woche die Vorstellung aller Musikvereine der Region. „Ich finde es eine super Sache, dass sich die Blasmusik hier präsentieren kann. Ihr Stellenwert ist nach wie vor ungebrochen“, betont die Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten Ingeborg Dockner.

„Es geht aktuell nicht um Wettbewerbe oder große Konzerte, sondern um das langsame, stetige Steigen der Vereinstätigkeit.“Wilhelmsburgs Kapellmeister Hannes Blümel

Der Nachwuchs habe bis vor der Pandemie keine Probleme bereitet, sagt Dockner. Die Zusammenarbeit mit den Musikschulen funktioniere gut. Doch Probenausfälle und der Mangel an Auftritten durch die Pandemie hätten der Blasmusik zugesetzt. Die Lockerungen der Corona-Regeln wecken allerdings neue Hoffnung.

Seit drei Wochen laufen die Proben bei der Wilhelmsburger Stadtkapelle wieder. Vorausgesetzt sind 2G und eine maximale Anzahl von 25 Personen. Kapellmeister Hannes Blümel erwartet jedoch weitere Lockerungen in den nächsten Wochen. Auch an ein Frühjahrskonzert denkt die Stadtkapelle.

„Es geht aktuell nicht um Wettbewerbe oder große Konzerte, sondern um das langsame, stetige Steigen der Vereinstätigkeit, um die Erneuerung des guten Orchester-Zusammenspiels in einer größeren Gruppe, um das Stecken und Erreichen neuer, vorerst kleiner Ziele, beispielsweise mit einem möglichen Konzert im Park im Juni“, so Blümel.

In Böheimkirchen kämpft die Blasmusikkapelle seit Beginn der Pandemie um Leute am tiefen Blech, vor allem an der Tuba. Dennoch laufen die Planungen auf Hochtouren.

Frühjahrskonzert und der Tag der Blasmusik zu Fronleichnam stehen auf dem Programm. Eine enge Verschränkung mit der Musikschule, deren Leiter Matthias Schwetz auch der Kapellmeister der Blasmusik ist, sorgt für ausreichend Nachwuchs.

Nicht alle Instrumente sind gleich beliebt

Die Musikschulen arbeiteten auch während der Pandemie fleißig weiter. Über 200 Schüler und Schülerinnen lernen derzeit ein Blasmusikinstrument an der Musikschule St. Pölten. Die Nachfrage ist unterschiedlich groß.

Besonders beliebt sind Trompete, Querflöte, Saxofon und Klarinette. „Für das Funktionieren einer Kapelle sind aber auch die anderen Instrumente enorm wichtig“, weiß Lukas Schönsgibl von der Musikschule St. Pölten. Deshalb versucht das Team in Bezug auf die tiefen Blechblasinstrumente, die betreffenden Fächer sehr intensiv zu bewerben.

Weitere Lockerungen für den Musikschulunterricht werden noch herbeigesehnt, um wieder bei Veranstaltungen und Schnupperstunden zeigen zu können, wie Instrumente wie Tuba, Posaune oder Horn in Realität klingen.

In der Musikschule Wilhelmsburg freut sich Leiter Lukas Reckenzain ebenfalls über viel Nachwuchs für die Blasmusik: „Wir haben eine gute Mischung an jungen Schülern. Angefangen bei der Tuba über Posaune und Tenorhorn sind bis zur Trompete alle Instrumente an der Musikschule vertreten.“ Auch die Zusammenarbeit mit den Bläserklassen in der Volksschule Süd laufe gut.

Sowohl in der Musikschule in Wilhelmsburg als auch in St. Pölten sei der Stellenwert der Blasmusik traditionsgemäß sehr hoch.

„Die Blasmusik ist ein wichtiger kultureller Bestandteil für alle musikinteressierten St. Pöltnerinnen und St. Pöltner“, ist Kapellmeisterin Kerstin Stolzlederer überzeugt. Sie biete mit dem traditionellen Neujahrskonzert und einigen anderen Auftritten hochklassige Unterhaltung.

Um diese Konzerte auch in Zukunft durchführen zu können, bietet die Musikschule eine dreistufige Orchesterausbildung für alle Kinder und Jugendlichen an. Kooperationen mit Bläserklassen sollen vorangetrieben werden. „Dort wird Schülerinnen und Schülern auf spielerische Art vermittelt, was Blasmusik kennzeichnet“, so Schönsgibl.

