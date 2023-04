Neue Obfrau heißt Sabine Felbinger

Nachdem die Generalversammlung seit 2019 coronabedingt ausfiel, konnte sich die Blasmusik Böheimkirchen heuer wieder zur obligatorischen Hauptversammlung treffen. Auf dem Plan standen dabei auch die Neuwahlen des Vorstands. So trat unter anderem Obmann Stefan Pfeiffer von seiner Position zurück und Sabine Felbinger übernimtt das Amt. „Ich möchte mich für das Vertrauen des Vereins bedanken und freu mich auf die neue Aufgabe“, so Felbinger.

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 den Verein stark beeinträchtigten und kaum Auftritte möglich waren, konnte man im Vorjahr wieder mit einigen Veranstaltungen zurückkehren. So konnte 2022 nicht nur wieder das traditionelle Frühjahrskonzert und der Tag der Blasmusik abgehalten werden, sondern es gab im Herbst auch ein Kirchenkonzert und der Verein trat bei der Konzertmusikwertung in Hainfeld an. Der musikalische Aufschwung wurde dabei auch von viele Jungmusikern beflügelt, welche dem Verein im Vorjahr beitraten und die Mitgliederzahl somit auf einen Rekordstand von 55 Mitgliedern hoben.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.