Frequency: Rotes Kreuz versorgt über 100 Verletzungen in zwölf Stunden

Gute Stimmung herrscht in der Landeshauptstadt beim Frequency-Festival. Schon die Anreise verlief ruhig und das ist laut Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler noch immer so: „Wenn das so bleiben würde, wäre es super.“ Vereinzelt sei es zu Geldbörsendiebstählen.

151 Versorgungen führte das Rote Kreuz in den letzten 12 Stunden durch. Sechs Personen mussten ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht werden. „Es ist erfreulich, dass wir fast alles vor Ort erledigen können“, sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Frank. Mit kleinen Schnittwunden, eingetretenen Fremdkörpern oder schmerzenden Knöcheln vom Umknicken ließen sich die Patientinnen und Patienten direkt beim Festival versorgen. „Es gab auch das ein oder andere Kreislaufthema, aber eine Häufung ist da nicht zu erkennen“, sagt Frank. Jetzt kommt die Sonne raus und es wird wärmer, man werde sehen wie sich das auf die Versorgungen auswirkt. „Bisher läuft alles sehr geordnet“, betont Frank.

Auch laut ÖAMTC „läuft es sehr gut, es reisen noch wenige an", sagte Romana Schuster wenige Stunden vor den ersten Konzerten. Es gebe zwar vereinzelt stockenden Verkehr bei den Autobahnabfahrten in Richtung der niederösterreichischen Landeshauptstadt, Staus oder Probleme seien zunächst aber ausgeblieben.

