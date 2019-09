Die rund zweistündige Brauerei-Führung in der Privatbrauerei Egger in St. Pölten/Unterradlberg wird an folgenden Werktagen angeboten: Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr

Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr

An jedem ersten Mittwoch im Monat 17.00 – 19.00 Uhr

Donnerstag 9.00 – 11.00 Uhr Gruppen sind herzlich willkommen! Im Preis sind ein frisches Speckstangerl oder Laugenbrezerl sowie zwei Gläser Egger Bier oder alkoholfreie Getränke nach Wahl enthalten. Kosten: Für Gruppen ab 20 – max. 25 Personen € 9,80 pro Person

Für Gruppen bis 19 Personen € 9,80 pro Person + € 30 Führungspauschale

Schüler und Jugendliche von 6 – 16 Jahren: € 4,90 pro Person + € 30 Führungspauschale (bei weniger als 20 Personen) Einzelpersonen und Kleingruppen können sich gerne bei bereits reservierten Gruppen anschließen – freie Termine sind im Buchungskalender https://egger-bier.at/privatbrauerei/brauereifuehrung/ ersichtlich, über den auch die Anmeldungen erfolgen. Schüler- und Studentengruppen im Rahmen des Unterrichts können gerne gesonderte Touren per Mail unter besichtigung@eggergetraenke.at anfragen. Wichtige Informationen: Aus Sicherheitsgründen ist eine Führung für Kinder unter 6 Jahren leider nicht möglich. Die Führungen sind nicht barrierefrei und daher nicht für Menschen mit Einschränkungen geeignet. Die Führungen finden in deutscher Sprache statt.