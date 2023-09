St. Pöltner Rathausplatz Bunter Floristik-Flashmob machte Stimmung - mit ernstem Hintergrund

Werbung fh-wirtschaftstreuhand: Anzeige geballtes Wissen für Unternehmer ab jetzt in der Linzer Straße

M it einem Blumengruß beglückten Floristinnen und Floristen aus ganz Niederösterreich am St. Pöltner Rathausplatz die Innenstadt-Gäste. Bei der Aktion „Handwerk kommt zur Blüte" machten österreichweit Flashmobs in allen Landeshauptstädten auf das Berufsbild aufmerksam.

Mit Musik, flinken Handgriffen und vielen bunten Blumen zauberten Floristinnen und Floristen aus ganz Niederösterreich im Handumdrehen Blumensträuße für die Passantinnen und Passanten am St. Pöltner Rathausplatz. Bei dem österreichweit koordinierten Flashmob machten das Blumenbüro und die Landesinnungen auf das Handwerk aufmerksam. „Wir brauchen gute Handwerkerinnen und Handwerker, das sehen wir jetzt umso mehr“, sagt der Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck und hofft auf mehr Anerkennung für die guten Arbeit der niederösterreichischen Floristinnen und Floristen. Innerhalb einer halben Stunde bastelten ab 10 Uhr in allen Landeshauptstädten die talentierten Blumenkünstlerinnen und -künstler wunderschöne Sträuße zum Mitnehmen. Aufblühen Erster Flashmob der Floristinnen und Floristen in St. Pölten