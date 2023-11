Mehr als 9.000 Liter Blut sind in St. Pölten geflossen

180 beziehungsweise sogar schon 190 Mal haben Walter Steineder, Bruno Goiser und Franz Neussner Blut gespendet. Sie standen an der Spitze der rund 330 Blutspenderinnen und Blutspender, die nun im Universitätsklinikum St. Pölten für ihren lebensrettenden Einsatz geehrt wurden. Drei weitere Personen haben bereits 160 Mal Blut gespendet, zwei Personen 150 Mal und sieben Personen 140 Mal.

„Blutspenderinnen und Blutspender sind Lebensretter! Jemand, der schon 190 Mal Blut gespendet hat, gibt im Laufe der Zeit immerhin rund 95 Liter Blut ab“, dankte Landesrat Ludwig Schleritzko. Denn nur, wenn ausreichend gespendetes Blut zur Verfügung stehe, könneanderen Menschen das Leben gerettet werden. Regelmäßige Blutspenden seien für eine funktionierende Gesundheitsversorgung unverzichtbar, bedankte sich Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig für die hohe Spendenbereitschaft. „Blutkonserven sind noch immer eines der wichtigsten Notfallmedikamente.“

Zwölf Testungen pro Präparat

Gerade bei Unfällen werden Bluttransfusionen sehr schnell benötigt, um Menschenleben zu retten. Blutspenderinnen und Blutspender in der an die Universitätsklinik angeschlossenen Blutbank leisten daher einen ganz wichtigen Beitrag für das Gesundheitssystem, betont man beim Universitätsklinikum. 18.251 Erythrozytenpräparate, das sind insgesamt 9.126 Liter Blut, wurden 2022 in einer der modernsten Blutbanken Österreichs 2022 produziert. Dazu kommen 433 Thrombozytenkonzentrate. Pro Präparat werden zwölf Infektionstestungen durchgeführt, um einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisten zu können. Um zu Spenderinnen und Spendern zu gelangen, hat das rund 40-köpfige Team der Blutbank auch 167 externe Blutspendeaktionen organisiert.