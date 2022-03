Rückblick auf 100 Jahre NÖ: Bürgerkrieg in St. Pölten

Foto: NOEN

Im Februar spitzte sich die politische Situation auch in der Region immer mehr zu. Die autoritäre Dollfuß-Regierung ließ Sozialdemokraten festnehmen und Durchsuchungen durchführen. In zahlreichen Städten gab es deshalb kleinere Scharmützeln. Den größten Widerstand Niederösterreichs gab es in der roten Hochburg St. Pölten.

Bereits ein Jahr zuvor hatte Kanzler Engelbert Dollfuß das Parlament ausgeschaltet und den Schutzbund, die paramilitärische Einheit der Sozialdemokraten, verbieten lassen. „Der Schutzbund war fast von der Bildfläche verschwunden. Die meisten wollten keinen gewaltsamen Widerstand leisten oder hatten schlichtweg zu wenig Waffen und Kampferfahrung“, erzählt Historiker Siegfried Nasko.

Dennoch kam es innerhalb von fünf Tagen an mehreren Orten der Stadt zu blutigen Gefechten mit dem Dollfuß-Regime. Die Schießereien forderten vier Tote und einige Verletzte. Der Großteil wurde verhaftet und in ein eigens errichtetes Anhaltelager am Firmengelände der Harlander Coats verfrachtet.

Frau stand ihren Mann und organisierte Widerstand

Dass es überhaupt eine Gegenwehr gab, dafür sorgte die Gemeinderätin Maria Emhart. „Nachdem die Schutzbündler zuerst nichts unternommen hatten, stand Maria Emhart ihren Mann, riss das Kommando an sich und organisierte den Widerstand“, schildert Siegfried Nasko, der für Forschungen Interviews mit Zeitzeugen führte.

Auch der damals 66-jährige frühere Bürgermeister Hubert Schnofl wollte kämpfen, wurde aber wegen seines Alters wieder nach Hause geschickt. Nachdem die Sozialdemokratie verboten worden war, musste der gewählte Bürgermeister Stephan Buger sein Amt zurücklegen und Heinrich Raab, Bruder des späteren Kanzlers Julius Raab, wurde vom Dollfuß-Regime eingesetzt.

Nach der gnadenlosen Niederschlagung der Aufstände waren die Gefängnisse zum Bersten voll. Maria Emhart drohte sogar der Galgen. Sie wurde allerdings mangels an Beweisen vorerst freigesprochen.

An den beiden Schützbündlern Johann Hois und Viktor Rauchenberger, die in Rohrbach jemanden erschossen haben sollen, wurde allerdings ein Exempel statuiert. Sie wurden hinter den dicken Mauern des heutigen Landesgerichts hingerichtet. „Reiner Justizmord zur Abschreckung“, ist Nasko überzeugt, denn der Galgen wurde bereits gezimmert, während der Prozess noch im Schwurgerichtssaal tagte.

„Zu essen verlangten die beiden nichts. Jeder erhielt ein Krügerl Bier, ein Viertel Wein und fünf Zigaretten. Drei Stunden nach der Verkündung,wurde das Urteil vom Wiener Scharfrichter Lang und zwei Gehilfen vollstreckt. Hois hatte es schwerer, weil er den bereits gehenkten Rauchenberger sehen musste“, hieß es damals in einem Zeitungsartikel.

