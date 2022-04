Bilanz 2021: Rekordumsatz bei Würth

Werbung

Mit einem Rekordumsatz von 267,5 Millionen Euro konnte Würth Österreich 2021 das Vorjahresergebnis um fast 20 Prozent übertreffen. „Wir haben unsere Kunden trotz schwierigen Beschaffungsmarkts gut versorgt. Natürlich mussten wir deutliche Preissteigerungen bei Vorlieferanten hinnehmen und zu einem guten Teil an den Markt weitergeben“, erklärt Geschäftsführer Alfred Wurmbrand.

Mit 73 Millionen Euro erwirtschafteten die 64 Shops für gewerbliche Kunden in Österreich 27 Prozent des Gesamtergebnisses. 2022 sind sieben neue geplant, etwa in Ybbs und Mistelbach. „Sehr erfreulich entwickelt sich der Online-Umsatz, der 15 Prozent ausmacht“, so Wurmbrand.

Auch weltweit verzeichnete die Würth-Gruppe Rekorde. Das Unternehmen mit 83.183 Mitarbeitern erwirtschaftete mit einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro ein Plus von 18,5 Prozent gegenüber 2020.

Mit 100.000 Euro hilft Würth Österreich den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. „Wir solidarisieren uns mit den Menschen, die vor dem furchtbaren Krieg flüchten müssen, um ihr Leben zu retten, und wollen einen Beitrag leisten, das unsägliche Leid, soweit das möglich ist, zu lindern“, so der Geschäftsführer.

