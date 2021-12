BÖ Ortsmarketing brachte Mehrwert für die Gemeinde

Über 160 Mitglieder zählt das im Jahr 2000 gegründete BÖ Ortsmarketing mittlerweile. Der überparteiliche Verein unterstützt Böheimkirchner Betriebe bei der Umsetzung von Projekten und arbeitet dabei intensiv mit der Gemeinde zusammen.

Für Obmann Ferdinand Schmatz war das Jahr erfreulich. „Wir haben eine Vielzahl von Projekten umgesetzt. Der neu gestaltete Bereich auf der Gemeinde-Homepage, der Imagefilm ,enjoy BÖ‘ für unsere Gäste oder der BÖ-Cocktail sind da nur einige Beispiele“, zeigt sich Schmatz stolz.

Die Pandemie verhinderte den beliebten Jakobikirtag. Gastronomen und Handel sprangen ein und boten betriebsübergreifende Hausmessen im Zentrum.

„Die Kunden fanden tolle Angebote, die Gastronomie verwöhnte mit Köstlichkeiten und die Unternehmer waren zufrieden“, so Schmatz. Bei einem langen Einkaufssamstag konnte nicht nur in den Herbstkollektionen gustiert, sondern auch regionale Produkte am Bauernmarkt erstanden werden. Am Abend führte Fremdenführer Manfred Hartl durch den nächtlichen Markt.

Großer Schüler-Andrang bei „BÖ – nutze deine Chance“

Rund 400 Schüler kamen zur Lehrstellenbörse in den Festsaal, wo sich 13 Betriebe mit rund 20 Berufsbildern präsentierten und über 30 Lehrstellen boten. Beim Info-Abend nutzten 50 Eltern und Schüler die Chance, Betriebe kennenzulernen oder einen Schnuppertag auszumachen.

Zum dritten Mal gab es das betriebsübergreifende Lehrlingstraining. „Die Nachfrage war so groß, dass neun Betriebe zwei Termine mit über 30 Lehrlingen durchführten. Dabei konnten sich die Lehrlinge auch vernetzen. So wollen wir eine Kooperation der Betriebe forcieren“, ist Schmatz die Arbeit für Lehrlinge wichtig.

Vorreiter ist Böheimkirchen mit dem betriebsübergreifenden Werkstück. Gemeinsam mit dem Polytechnikum werden in drei Leitbetrieben Komponenten für eine Lampe produziert und im Unterricht zusammengebaut.