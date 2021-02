Sonntagmittag: Ein Tiroler Reisebus parkte auf der Landesstraße bei der Autobahnabfahrt Böheimkirchen. „Auf dem schmalen Gehsteig tummelten sich rund 40 junge und ältere Männer und Frauen, die hier ihre Rauch- und Toilettenpause verbrachten. Und das ohne Maske und Abstand“, schildert ein Augenzeuge. Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung verständigte ein Passant die Polizei.

Dort bestätigt man die Kontrolle des besagten Reisebusses. Ein Verein sei gerade auf Durchreise gewesen und hätte eben eine Pause eingelegt. Der Veranstalter der Fahrt wurde aber angezeigt. Er soll sich aus Datenschutzgründen geweigert haben, die Teilnehmerliste dieses Ausflugs der Exekutive zu zeigen. Die Tour, die angeblich per Bescheid für den Verein genehmigt gewesen sein soll, wurde auf jeden Fall der Bezirkshauptmannschaft gemeldet. Dort wird nun entschieden, ob weitere Anzeigen für die Teilnehmer erfolgen.

Wieder Drogenlenker auf der Autobahn

Der Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei Altlengbach ist es indes zu verdanken, dass am Sonntag zwei Drogenlenker rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Beide waren auf der A 1 Westautobahn in Richtung Wien unterwegs. Bei der Kontrolle wiesen die Männer Anzeichen von Suchtmittelkonsum auf; beide wurden zur klinischen Blutuntersuchung gebracht. Dort bestätigte sich dann der Verdacht. Beide saßen „stoned“ hinter dem Steuer. Bei den Lenkern handelt es sich um einen 28-Jährigen aus dem Raum Amstetten und einen 31-Jährigen aus Traismauer. Beide waren alleine im Auto, zumindest einer davon soll zur Corona-Demo nach Wien unterwegs gewesen sein. Sie mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben und werden angezeigt. Suchtmittel konnten in den Fahrzeugen aber keine sichergestellt werden.

Doch das waren nicht die einzigen Drogenlenker auf der Westautobahn, die die Autobahnpolizei Altlengbach letzte Woche erwischte. NÖN-Online berichtete: Gleich zwei Mal in nur einer halben Stunde ging am Mittwoch den Beamten ein Neulengbacher ins Netz. Er stand unter Suchtmitteleinfluss und verweigerte die ärztliche Vorführung.