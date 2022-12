Ein Paradies für Leseratten

Werbung

Die öffentliche Bücherei im Bürgerzentrum gehört zu den wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Gemeinde. Rund 2.900 Romane und Sachbücher, 2.500 Kinderbücher und 650 Hörbücher, 125 DVDs und 73 Spiele warten darauf, entliehen zu werden.

Den Überblick über diesen Schatz hat Bibliotheksleiterin Marion Strohmaier, die 2021 mit ihrem Team aus 20 Ehrenamtlichen über 15.000 Entlehnungen zu betreuen hatte. „Wir haben 514 aktive Nutzer, die mindestens ein Medium pro Jahr entlehnen, darunter sind auffallend wenig Männer“, so Strohmaier. Fantasy-Romane, Thriller und Sachbücher seien bei den Nutzern am beliebtesten. Bei den Kindern seien die geschichtenerzählenden Tonies ein Renner. Pro Monat steht Strohmaier ein Budget von 500 Euro von der Gemeinde für Neuankäufe zur Verfügung.

Mit einer ausgedienten Telefonzelle hat sich ein lang gehegter Wunsch von Strohmaier nach einer Bücherzelle im Park erfüllt. Die vom Bibliotheksteam betreute Einrichtung wurde von der Bevölkerung sofort angenommen. „Jeder kann sich kostenlos Bücher ausborgen und eigene Bücher in die Regale stellen. Für nächstes Jahr ist eine Zusammenarbeit mit Schülern der graphischen Lehranstalt vereinbart, die als Abschlussarbeit ein Design für die Zelle entwickeln“, freut sich Strohmaier.

Highlights heuer waren Veranstaltungen rund um das Lesen. Illustratorin und Autorin Raffaela Schöbitz las im Frühjahr aus „Kommt ein König in den Zoo…“. Im Herbst waren Herta und die Lesemaus zu Gast, in der „Story book time“ las und spielte Angela Andersen Geschichten in Englisch. Die atemberaubende Geschichte eines iranischen Flüchtlings thematisierte die BÖbliothek mit der Lesung aus Dietmar Gnedts Roman „Durchreisende“.

