Eine Person wurde dabei leicht verletzt, zwei Fahrspuren waren durch den Unfall gesperrt. Für die Feuerwehr St. Pölten Stadt war dieser Unfall der bereits vierte Einsatz auf der Westautobahn innerhalb von 24 Stunden.

Sechs Fahrzeuge mussten dabei insgesamt geborgen werden. Der Stress in der Vorweihnachtszeit zusammen mit dem Regen und dem starken Reiseverkehr seien die Hauptgründe für die Unfallserien. „Wir appellieren daher an alle Autofahrer, vorsichtig zu fahren, um gesund nach Hause zu kommen“, so Martin Bartos von der Feuerwehr.