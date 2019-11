Mit dem Eintreffen von 80 Schülern aus dem Polytechnikum St. Pölten startete die 4. Lehrstellenbörse im Bürgerzentrum Böheimkirchen. Unter dem Motto „nutze deine Chance“ nahmen Mädchen und Burschen aus den Abschlussjahrgängen das Angebot von 16 Betrieben wahr. Sie bewarben sich für eine von über 45 im Herbst 2020 frei werdenden Lehrstellen oder informierten sich über die Tätigkeiten der Firmen, die Berufsprofile und Ausbildungspläne.

Das Spektrum reichte vom Einzelhandelskaufmann, Glasbau- oder Elektroinstallationstechniker über Maurer, Tischler und Metalltechniker bis zum Fleischbearbeiter, Frisör oder KFZ-Techniker und darüber hinaus.

Jürgen Erber vom Ortsmarketing freute sich über das rege Interesse seitens der Schulen: „Am Vormittag durften wir rund 400 Schüler begrüßen. Mit dem pädagogischen Personal waren es 460 Gäste - das konnten wir an den ausgegebenen Getränken und Wurstsemmeln abzählen“, meint der Marketingmanager mit einem Augenzwinkern.

Neu war der angebotene Informationsabend, mit dem sich die Organisatoren in erster Linie an die Eltern und Kinder der 3. und 4. Klassen der Neuen Mittelschule wendeten. Mit Kurzpräsentationen stellten sich die Firmen vor und die Schüler konnten Orientierungsgespräche führen. Erber: „Im nächsten Sommer kann der eine oder andere vielleicht schon in einem Betrieb schnuppern!“