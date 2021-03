Den zu Beginn der Periode angekündigten Wechsel in der Ein-Mann-Fraktion hat die FPÖ nun vollzogen: Daniel Sindl zieht sich nach sechs Jahren im Gemeinderat zurück. Die Zeit widmet er der Familie, die im September auf fünf Köpfe anwachsen wird.

„Es ist alles für eine reibungslose Übergabe an Philip Szirota vorbereitet. Er wurde von mir aufgebaut, war bei den Sitzungen dabei und kennt die Abläufe“, so Sindl. Als Vorsitzender im Prüfungsausschuss war dem gelernten Elektrotechniker vor allem die korrekte Abwicklung des Baus des neuen Bürgerzentrums ein Anliegen. „Wir haben die Ausgaben im Auge behalten und den Fluss der Fördergelder kontrolliert. Hier hat die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister gut funktioniert“, erzählt Sindl. Seine fachliche Kompetenz schätzt auch Bürgermeister Johann Hell. „Daniel Sindl hat sich in seiner Zeit als Gemeinderat sehr intensiv eingebracht“, so Hell.

Weniger begeistert ist Sindl von der viel diskutierten neuen Nutzung des Objekts in der Unteren Hauptstraße. „Die Betriebe in Böheimkirchen sollen profitieren, daher habe ich der Vergabe an heimische Firmen zugestimmt. Mich verwundert allerdings, dass die Kleinkinderbetreuung den kleinen Teil und das Primärversorgungszentrum den primären Teil abbekommt“, kritisiert Sindl.