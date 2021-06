Aus dem Installationsbetrieb „Bad & Heizung Hochgerner“ wird die „Sanitär- und Heizungsinstallationen Reinhard Kickinger GmbH“. Nach mehr als 33 Jahren an der Firmenspitze verabschiedet sich Edwin Hochgerner in den Ruhestand. Den 1963 von seinem Vater gegründeten Familienbetrieb weiß er bei seinem langjährigen Mitarbeiter in guten Händen. Reinhard Kickinger ist bereits seit 19 Jahren intensiv in die Betriebsführung involviert und bringt viel Erfahrung und Know-how mit.

Der zertifizierte Biowärme-Installateur möchte mit seinen acht Mitarbeitern weiterhin den Schwerpunkt auf den privaten Bereich legen. „Wir stehen ab 1. Juli als Partner im Bereich Sanitär- und Heizungsinstallationen zur Verfügung. Der Firmenstandort in Plosdorf bleibt natürlich erhalten“, betont Reinhard Kickinger. Er freut sich auf die neue Herausforderung und „jeden einzelnen Kunden“.

Edwin Hochgerner wird mit seiner großen Erfahrung dem Betrieb als Berater erhalten bleiben.