Ein landwirtschaftliches Gebäude steht in Vollbrand. Kurz nach 17 Uhr am Mittwochabend heulten die Sirenen und ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus nach Hinterholz, wo die Löschtrupps nach wie vor im Einsatz sind. Seitens der Stadtfeuerwehr steht ein Großlöschfahrzeug mit einem Wassertank von 12.000 Litern, eine Drehleiter sowie Atemluftcontainer zur Unterstützung der eingesetzten Atemschutztrupps im Einsatz. Es sind insgesamt 18 Fahrzeuge und 107 Mann im Einsatz.

Der Einsatz läuft derzeit noch - die NÖN wird aktuell darüber informieren.