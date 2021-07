Als der junge Musikproduzent Jonathan Zeilerbauer (Künstlername JP) anfing, Musik von zu Hause aus zu produzieren, dachte er noch nicht, dass er bald ein Orchester in den USA dirigieren darf. Schon in naher Zukunft wird diese Chance aber Realität.

Zeilerbauer startete im Frühjahr 2020 mit einigen Tonaufnahmen und bald darauf mit seinen ersten eigenen Liedern, die er auf Spotify und YouTube veröffentlichte. Nachdem die Musikproduktion anfangs reine Hobbysache war, investierte der Musiker bald in ein neues Setup und bat seine Dienste auf der Plattform „Fiverr“ an. „Fiverr ist eine Plattform, wo man jegliche Art von Dienstleistungen bereitstellen kann. Ich hab‘ hier meine Musik zu Verfügung gestellt“, erklärt Zeilerbauer. So konnten Leute, die zum Beispiel für Filmprojekte noch Hintergrundmusik brauchten, die Dienste des jungen Böheimkirchners buchen und er schrieb ihnen die dazu passenden Melodien.

Einladung von Spitzenmusiker

Über die Website wurde Zeilerbauer auch vom mexikanischen Musiker Max Forzan gebucht und bekam die Gelegenheit, bei dessen nächsten Album mitzuwirken. Forzan ist kein unbeschriebenes Blatt in der Musikszene und hat unter anderem in Barcelona vor ausverkauftem Olympiastadion gespielt. Der Rock- und Pop-Musiker war mit Zeilerbauers Arbeit so zufrieden, dass er ihn einlud, im Herbst in die USA zu fliegen und dort bei Live-Aufnahmen als Orchesterleiter im Tonstudio mitzuwirken. „Es ist eine große Chance und ich habe bereits eine Zusage für weitere Kooperationen mit ihm bekommen“, erzählt der Jungmusiker.

Ein Merkmal für die Qualität des kommenden Albums ist der Mastering Engineer, der das Album fertigt, abmischt und die Feinabstimmung macht. Dieser wurde unter anderem bereits für einen Grammy nominiert. „Es ist eine Ehre, mit solch großen Leuten aus der Musikbranche zusammenzuarbeiten“, freut sich Zeilerbauer.