Kinder zündelten in einem Heuschuppen in Weisching

Das ist ja noch einmal in letzter Sekunde gut ausgegangen! Kinder zündelten am Samstagmorgen in einem Heuschuppen in Weisching - letztlich ist aber nichts passiert.

Zu verdanken ist dies einem aufmerksamen Böheimkirchener Feuerwehrmann. Er merkte bei einem Spaziergang den Rauch, der aus dem Schuppen strömte. Sofort verständigte er die Kollegen, die Feuerwehren Weisching, Böheimkirchen und Unter-Grafendorf wurden alarmiert. Die Weischinger Kameraden brachten umgehend das Brandobjekt, ein Christbaumverpackungsgerät, ins Freie und löschten es mit einer Kübelspritze ab. Die Kinder hatten spaßhalber Heu hineingesteckt und angezündet.

Ein beherzter Weischinger reagierte geistesgegenwärtig: Er holte die Kinder, mehrere Burschen im Volkschulalter, ins Freie. Diese hatten sich beim Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Stadl versteckt. Die Kinder blieben unversehrt, auch die Maschinen, die im Schuppen gelagert waren.

Die Feuerwehr suchte dann noch das Gebäude mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab. Die Kinder erhielten überdies eine Belehrung, dass so eine Aktion auch für sie selbst durchaus gefährlich werden kann.

