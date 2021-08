Nach fast eineinhalb Jahren Kinoabstinenz werden die drei in der vergangenen Saison abgesagten Filme der Reihe „EU XXL“ zum Sommerausklang nachgeholt. Mit der Maschinenhalle von KK-Industries in der Neustiftgasse haben die Veranstalter einen ungewöhnlichen Ort gefunden.

Beim Besuch gelten die 3-G-Regeln, für ausreichend Abstand in den Sitzreihen ist gesorgt. Vor und nach den Filmen gibt es Snacks und Getränke am neuen Kiosk von Klaus Kletzer im Außenbereich des Firmengeländes.

In „Nonna mia!“ am Donnerstag, 19. August, ist dann ein dienstbeflissener Steuerfahnder zu sehen, der sein Herz an eine junge Restauratorin verliert, die sich die Pension ihrer Großmutter erschwindelt. In „Deine Juliet“ am Donnerstag, 2. September, reist eine Journalistin 1940 auf eine Insel im Ärmelkanal, um zu schreiben. Der Spielfilm „Lindenberg“ erzählt am Donnerstag, 16. September, die Geschichte von Deutschlands bekanntestem Rockstar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

KulturGenuss Böheimkirchen will ab Ende Oktober die Filmabende im Café Bachinger fortsetzen. „Wir zeigen an sechs Abenden bis März 2022 europäische Filme und freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Stammgästen und auf neue Besucher“, so Obfrau Ingrid Posch.