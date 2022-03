Maria Jeutendorf: Ein Quaxitaxi für den Artenschutz

Einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Amphibien leistet eine rund zehnköpfige Gruppe in Maria Jeutendorf. Seit vielen Jahren betreut sie die von der Straßenmeisterei errichteten Krötenzäune und hilft den Tieren in der Laichzeit beim lebensgefährlichen Überqueren der Straße.

Ausgerüstet mit Kübel, Warnweste und Taschenlampe machen sich die Tierschützer bei Einbruch der Dämmerung daran, die Kröten einzusammeln und am Dorfteich wieder freizulassen.

Auch wenn die Zahl der Tiere in den vergangenen Jahren beständig abgenommen hat, werden pro Gang bis zu 100 Amphibien transportiert. „Dieser über die Jahrzehnte gewachsenen Gemeinschaft liegt der Schutz der Natur sehr am Herzen“, so Beate Raith, die Mitglied im Umweltausschuss im Gemeinderat von Böheimkirchen ist und in Maria Jeutendorf lebt.

