Eine ganze Schar an Schutzengeln hatte ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Melk Montag nachmittags: Er übersah im Bereich Gemersdorf das Rotlicht bei einem Bahnübergang, in letzter Sekunde konnte der Mann aus dem Wagen springen.

Verletzt wurde weder der Lenker noch die rund 50 Fahrgäste des Zuges. Der Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Melk dürfte aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet worden sein und so das Rotlicht übersehen haben. Die Schranken wurden geschlossen, der Mann hat noch versucht, sein Fahrzeug parallel zu den Gleisen zum Stehen zu bringen. Eine Augenzeugin rief dem 21-Jährigen zu er solle aus dem Auto steigen, da aus beiden Richtungen Züge kommen würden.

Buchstäblich in letzter Sekunde gelang es dem Lenker, sich in Sicherheit zu bringen. Der Wagen wurde vom herannahenden Zug in Richtung St. Pölten erfasst. Beschädigt wurden unter anderem die Schrankenanlage und am Wagen entstand Totalschaden. „Zum Glück hat der Lenker das Auto noch seitlich ausrichten können, denn wenn der Zug das Auto frontal gerammt hätte, hätte es vermutlich auch Verletzte gegeben“, stellte ein Polizeibeamter fest.

Freiwillige Feuerwehr Böheimkirchen Markt

Die Freiwillige Feuerwehr Böheimkirchen und sicherte die Unfallstelle ab. Das Fahrzeug wurde nach der Freigabe durch die Polizei und dem Einsatzleiter ÖBB mithilfe des Wechselladefahrzeuges geborgen und an einem Parkplatz gesichert abgestellt.