Die Belastung durch den ständigen Wechsel stellt die Lehrer der Mittelschule in Böheimkirchen vor große Herausforderungen. Nach dem Lockdown folgt nun eine Phase mit Schichtbetrieb, Distance Learning und Präsenzunterricht für die 4. Klassen. „Die verschiedenen Schienen, die wir zu bespielen haben, sind fordernd. Die Kollegen haben sich da wirklich vorbildlich untereinander geholfen. Leider haben wir nicht die räumlichen Möglichkeiten, jederzeit auf Online-Unterricht umzuschalten“, beschreibt Direktor Gottfried Lammerhuber die Situation. Die EDV-Räume seien oft von jenen Kindern belegt gewesen, die in der Betreuung waren. „Da war hohe Flexibilität gefragt.“

„Mehrtägige Aktivitäten oder große Events wie den Marktlauf wird es in absehbarer Zeit nicht geben"

Für Lammerhuber stehen die Zeichen gut, dass es Mitte Mai wieder normalen Unterricht gibt. Die Tests in den Klassen sind inzwischen Routine. Viele Lehrer sind zumindest einmal geimpft. Seit zwei Wochen ist auch Indoor-Sport in weniger intensiver Form erlaubt. In weiter Ferne sind hingegen die Sportwochen. „Mehrtägige Aktivitäten oder große Events wie den Marktlauf wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Seit letzter Woche dürfen wir allerdings eintägige Events veranstalten, die wir gerade im Kollegium planen“, so Lammerhuber, dem motivierende Highlights wie etwa Wandertage fehlen.

Auch die Schüler kämpfen mit fehlender Motivation. Eine zweite Schularbeit wird es nicht mehr geben. Die Grundlagen für die Beurteilung bilden die Leistungen im ersten Halbjahr, die Schularbeit im ersten Semester und in verstärktem Maß die Mitarbeit. „Man merkt bei den Schülern, dass das Schuljahr an den Kräften zehrt und schon lange dauert. Der Antrieb ist einfach weg“, so Lammerhuber.

Schul-Visionen von Geschichte überrollt

Seinen Start als Direktor hat sich Lammerhuber anders vorgestellt. Nach einem normalen halben Jahr fühlt er sich von der Geschichte überrollt. Seine Visionen kann er momentan nicht umsetzen. Eine große Herausforderung sieht er in der Digitalisierungsoffensive, die für jeden Schüler der ersten und zweiten Klassen einen Laptop für das kommende Schuljahr vorsieht. Die Eltern bezahlen nur einen Bruchteil der Gerätekosten. „Wir wissen noch nicht, wann wie viele Laptops kommen werden. Sinnvoll wäre, dass die Lehrer mit den gleichen PCs arbeiten, aber auch das ist noch offen“, so Lammerhuber.