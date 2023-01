Musik im Blut: Neuer Mozartchor-Leiter im Gespräch

Seit 1920 gestaltet der Mozartchor nicht nur Messen, sondern gibt auch regelmäßig Konzerte. Mit Aleksandar Jovanovic steht nun ein junger Vollblutmusiker am Pult des rund 30-köpfigen Klangkörpers.

Der geborene Tiroler kam bereits mit sechs Jahren bei den Wiltener Sängerknaben mit Musik in Berührung. Danach absolvierte er das Musikgymnasium und das Landeskonservatorium in Innsbruck, bevor er an der Privatuni für Musik und Kunst in Wien Komposition studierte und an der Wiener Musikuniversität die Ausbildung als Musikschullehrer abschloss.

„Neben Gitarre, Cembalo und Gesang gilt meine große Leidenschaft dem Dirigieren. Ich bemühe mich immer um einen runden, ausgewogenen Chorklang. Da kommt mir der Mozartchor mit seiner langen Tradition entgegen“, so der junge Allroundmusiker.

Großen Wert legt er auf das Verständnis bei den Sängern für das Werk. „Ich versuche, dem Chor das Stück zu vermitteln. Da kommt es schon mal vor, dass ich auch mitsinge und den Stimmen einzelne Stellen vorsinge“, so Jovanovic, dem dabei eine ganz besondere Gabe hilft. „Ich war früher ein hoher Bariton und bin vor drei Jahren in das Alt-Fach gewechselt. Mit dieser speziellen Gesangstechnik hat meine Stimme mehr Volumen und Strahlkraft bekommen.“

Ambitioniert sind die nächsten Pläne mit dem Mozartchor. Zu Ostern steht die Credo-Messe von Mozart auf de m Programm, zu Pfingsten erklingt eine Jugendmesse von Joseph Haydn und im Herbst gibt es eine Einladung zu einem Chortreffen in Stift Lilienfeld. „Mich würden auch Beethoven oder die Messen von Anton Bruckner reizen. Da zu braucht es aber mehr Sänger oder die Zusammenarbeit mit anderen Chören“, so Jovanovic.

Sangesfreudiger Nachwuchs ist jederzeit willkommen, der Cho r probt jeden Montag um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Böheimkirchen.

