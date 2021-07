Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, bei der Bezirkshauptmannschaft neuerlich einen Antrag auf eine Verkehrsverhandlung zu stellen. Damit soll Tempo 30 zwischen den Brücken über Perschling und Michelbach sowie in der Neustiftgasse möglich gemacht werden. Weitere Wünsche der Gemeinde sind Zebrastreifen beim Parkplatz in der Neustiftgasse und in der Unteren Hauptstraße beim Parkeingang, wo auch eine moderne Busstation mit Photovoltaik Anlage, Lademöglichkeiten und Infoscreen geplant ist.

Bürgermeister Johann Hell überreichte Gemeinderätin Ingrid Posch das Zertifikat als Fußgängerbeauftragte. Hell, Hell

Ziele sind das bessere Nebeneinander von Autos, Fußgängern und Radfahrern sowie mehr Sicherheit und Lebensqualität im Ortszentrum. „Tempo 30 ermutigt die Menschen zum Gehen und Radfahren, verbessert die Aufenthaltsqualität und bringt mehr Leben ins Zentrum. Das stärkt auch die Wirtschaft und ist nicht zuletzt ein Beitrag zum Klimaschutz“, ist Gemeinderätin Ingrid Posch (Grüne) überzeugt. Bürgermeister Johann Hell (SPÖ) steht hinter der Willensbekundung des Gemeinderates, sieht aber Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Mehrere Anträge der Gemeinde und Verhandlungen mit Sachverständigen des Landes blieben bisher erfolglos. „Geschwindigkeitsmessungen ergaben ein Durchschnittstempo von 34 km/h. Es geht daher um die Sichtbarkeit nach außen und ein deutliches Signal an die Autofahrer“, so Hell. Da es sich um eine Landestraße und offizielle Umleitung für die Autobahn handelt, ist das Aufstellen von Tafeln durch die Gemeinde nicht möglich.

Ingrid Posch ist jetzt Fußgängerbeauftragte

Mit besseren Bedingungen für Fußgänger in Böheimkirchen hat sich Ingrid Posch noch genauer befasst. Bei einer Projektarbeit für den ersten Lehrgang für Fußverkehr von Klimabündnis Österreich. Nach der Ausbildung ist sie nun Fußgängerbeauftragte. Zusätzliche und bessere Fußwege werden benötigt und Gefahrenstellen müssen beseitigt werden, ist ihr Fazit. „Immer mehr Menschen gehen zu Fuß, auch in Böheimkirchen. Neuralgische Punkte sind etwa die Neustiftgasse und die Querung der Unteren Hauptstraße beim Parkeingang. Durch eine 30er-Beschränkung im Ortszentrum wird ein besseres Nebeneinander des motorisierten und nichtmotorisierten Verkehrs möglich“, meint die frischgebackene Fußgängerbeauftragte.