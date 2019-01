„Ich habe mich jahrelang als Gast bei Willi Fink sehr wohl gefühlt. Es ist ein tolles Restaurant mit viel Tradition, die ich weiterführen möchte“, schildert Ljubisa Pleskonjic. Er eröffnet am 30. März den legendären „Fink“ neu.

110 Jahre lang betrieb die Familie Fink neben dem Bahnhof den Gasthof. Lange Zeit zählte „der Fink“ zu den bekanntesten Lokalen in der Region. Im Sommer 2018 war vorerst Schluss: Wirt Willi Fink sperrte nach über 40 Jahren Tätigkeit den Betrieb, der von seinen Großeltern eröffnet worden war, zu.

Mit Pleskonjic übernimmt kein Unbekannter den Gasthof. Er übernachtete nicht nur in den vergangenen Jahren regelmäßig im „Fink“, sondern weist auch reichlich Gastro-Erfahrung auf. Als „Luigi“ betreibt er seit vielen Jahren ein mobiles Grillservice. Zudem war der aus Prizren im ehemaligen Jugoslawien stammende Pleskonjic in den 1990er-Jahren in der Hotellerie und Gastronomie in vielen Teilen Europas tätig. Am bewährten Konzept möchte er nichts ändern. Es bleibt der Name erhalten und es wird weiter auf gutbürgerliche Küche gesetzt.

Auch Willi Fink freut sich, dass Pleskonjic das Haus in seiner traditionellen Form fortsetzen will. „Ich bin sicher, dass ,Luigi‘ einen guten Service bieten wird und viel Liebe für die Gastronomie mitbringt. Wenn er mich braucht, dann bin ich da“, sichert ihm Fink seine Unterstützung zu.

Grund zur Freude ist die Übernahme auch für Bürgermeister Johann Hell: „Für Böheimkirchen ist die Weiterführung inklusive Zimmervermietung sehr wichtig. Die Räumlichkeiten eignen sich zudem für Feste und Aktivitäten, die es seit einiger Zeit nicht mehr in dieser Form in Böheimkirchen gab.“