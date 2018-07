Die Server in ganz Niederösterreich sind in den letzten Wochen heiß gelaufen, denn die Gourmet-Bibel Falstaff war auf der Suche nach den beliebtesten Eissalons in den neuen Bundesländern. Noch nie wurden bei einem Falstaff-Voting derart viele Stimmen abgegeben.

Insgesamt wurden über 40.000 gültige Stimmen registriert. Das zeigt, welchen großen Stellenwert die Eissalons für die Kunden hätten, sind die Veranstalter der Eis-Papst-Suche überzeugt.

Teilweise war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Sekunde und in einzelnen Bundesländern gab‘s spannende Duelle. In Niederösterreich hat die Café-Konditorei von Karl Bachinger in Böheimkirchen konnte mit rund 39 Prozent der Stimmen das Rennen gemacht, gefolgt vom Eissalon »Isola Bella« in Großenzersdorf.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese Auszeichnung durch unsere Stammkunden und Fans“, strahlte Waltraud Bachinger, nachdem das Ergebnis offiziell bekannt gegeben wurde von der Falstaff-Redaktion.