Olympia-Hoffnung: Skicrosser Tristan Takats feierlich verabschiedet

Als einer von vier Skicrossern, die Österreich bei den Olympischen Spielen in China vertreten, reist der Böheimkirchner Tristan Takats nach Peking. Vor seinem Abflug wurde der Sportler von Vertretern der Gemeinde verabschiedet.

Der Shooting-Star des ÖSV-Teams hat 2021 den Sprung vom Europacup an die Weltspitze geschafft. Mit Finaleinzügen bei den Weltcup-Rennen in Innichen und im schwedischen Idre Fjäll hat er sich das Ticket für den Bewerb am 18. Februar in Peking gesichert. Die strikten Corona-Vorgaben hat er bereits bei der Generalprobe im November kennengelernt. „Wir mussten sieben Stunden im Bus warten und bekamen 20 Stunden kein Essen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Du weißt bis zum Start nicht sicher, ob du dabei bist“, so der 26-Jährige.

Trainiert hat die Medaillenhoffnung auch in der Heimatgemeinde. „Der neue Pumptrack hat sicher dazu beigetragen, meine Leistungen olympiareif zu machen“, so Tristan Takats.

