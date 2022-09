Pkw-Scheibe zerschossen: Schüsse aus Eifersucht abgefeuert

Werbung 24. - 25. September Anzeige Pielachtaler Dirndlkirtag lädt ein

Am Donnerstag musste sich ein 55- jähriger Mann vor dem St. Pöltner Landesgericht verantworten. Der Angeklagte wurde am 15. August wegen versuchter schwerer Nötigung und Sachbeschädigung festgenommen. Laut Zeugenaussagen habe der Mann in schwer alkoholisiertem Zustand mit einem Kleinkalibergewehr einmal in den Pkw seiner Ex-Frau geschossen sowie zwei weitere Schüsse in die Luft abgegeben.

Auslöser für die Tat war der Liebhaber seiner Ex-Gattin, den er an jenem Tag in seinem Haus vorfand. Während der Verteidiger des Angeklagten beteuert, dass sein Mandant „ein rechtschaffener Mensch sei“, auch ehrenamtlich engagiert und dessen bisher straffreies Register für sich spreche, ist dennoch zu verzeichnen, dass sich hoher Konsum von Schnaps seit jeher mit aggressivem Verhalten bei dem Angeklagten äußere. Dies bestätigt auch die Frau, die der 55- Jährige an jenem Tag mit einem Kleinkalibergewehr bewaffnet in Anwesenheit ihres Freundes zur Rede stellte.

„Pack‘ deine Sachen und schleich dich aus meinem Haus“, soll der Angeklagte laut der Zeugenaussage des anwesenden Freundes der Frau entgegengeschrien haben, während er die erst gesenkte Waffe nach und nach auf Hüfthöhe der Frau anhob.

Im Zeugenstand erklärte die geschiedene Gattin über den Mann, mit dem sie 15 Jahre verheiratet war, dass sie versuchte, während des kurz anhaltenden Streitgesprächs „so ruhig wie möglich zu bleiben“. Sie redete laut eigenen Aussagen auf ihn ein und wollte ihn beruhigen. Andernfalls, glaubt sie, „wäre die Situation eskaliert.“ Als der Mann das Haus wenig später verließ, feuerte er noch zwei Schüsse in die Luft ab, ehe er von der Polizei - ohne Widerstand zu leisten - in Gewahrsam genommen wurde.

„Es tut mir alles so leid und ich bereue meine Tat sehr“, versicherte der Angeklagte dem Richter. Der 55- Jährige geht in Suchtberatung, in Suchttherapie und nahm bereits an zwei Sitzungen einer Männerberatung teil. Außerdem hat er den Schaden am Auto seiner Ex in Höhe von etwa 1.500 Euro beglichen und ihr am Gerichtstag einen Schadensersatzbetrag von weiteren 500 Euro zukommen lassen.

„Ich lege Ihnen ans Herz, dass Sie Ihr Verhalten im Zuge der Männerberatung reflektieren können“, sagte der Richter zum Geständigen. Auch die Ex-Partnerin blickt positiv in die Zukunft. „Ich hoffe in Zukunft auf ein friedliches Miteinander und dass er sich von Alkohol fernhält“, so die Ex. Auf ein Kontaktverbot verzichtet sie aber.

Der Beschuldigte wird zu 15 Monaten bedingt mit dreijähriger Probezeit verurteilt. Der Mann muss im Zuge seiner Strafe weitere Therapiestunden verpflichtend besuchen sowie alle drei Monate eine Berichterstattung über seine Fortschritte vorlegen.

