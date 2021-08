Ralph Nail hat die kulturelle Zwangspause genutzt und stellt seinen neuen Tonträger „Zeit haben zum Leben“ vor. Der seit zwölf Jahren in Schildberg beheimatete Musiker interpretiert darin selbst arrangierte Songs von Werner Peters und Jaquie Jaquemond mit Texten von Edith Aigner.

„Alle Songs entstanden in der schwierigsten Zeit, sowohl für mich als Künstler als auch für alle Menschen auf dieser Erde. Ich habe die Zeit genutzt, um das zu sichten, was ich in den letzten 40 Jahren als Musiker gemacht habe“, erzählt Nail. Acht Instrumente beherrscht er und bei tausenden Konzerten ist er mit namhaften Kollegen auf der ganzen Welt aufgetreten. Sein Repertoire umfasst rund 500 Songs.

Seit zwölf Jahren in Schildberg daheim

Der gebürtige Hainburger zog mit drei Jahren nach Wien. 1970 gründete Nail mit 15 Jahren seine erste Band. Neben einer Ausbildung zum Lithografen studierte er am Konservatorium in Wien Gesang. Früh entdeckt er auch seine soziale Ader. Bei einem Band-Auftritt im Wiener Konzerthaus reagierte er spontan auf den Ausschluss von körperbehinderten Jugendlichen. „Wir haben die Gruppe nach dem Vorfall zu einem kostenlosen Privatkonzert bei ihnen zuhause eingeladen“, so Nail, der auch später mit Benefizkonzerten Zeichen setzte.

Vor zwölf Jahren entdeckte Ralph Nail Schildberg, wo er nicht nur lebt, sondern mit eigenem Tonstudio und Verlag auch arbeitet. Nach einem Herzinfarkt fing für ihn mit 66 das Leben erst so richtig an.

Der nächste Auftritt von Ralph Nail ist am Freitag, 6. August, im Ristorante Pepe Nero in St. Pölten. Mit dabei sein wird auch Bürgermeister Johann Hell: „Ich bin stolz, dass dieser große Künstler ein Teil unserer Gemeinde ist.“