Die Routinekontrolle eines verdächtigen Fahrzeuges endete am Montagmorgen mit einer Verfolgungsjagd von Böheimkirchen bis nach Lanzendorf (Bezirk St. Pölten-Land).

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Böheimkirchen wollten gegen 7.40 Uhr auf der Hainfelder Straße in Böheimkirchen gerade den Wagen überprüfen, als der Lenker des Pkw - laut Polizei ein 13-Jähriger aus Wien-Donaustadt - anstatt auszusteigen plötzlich zurückschob und gegen den Einsatzwagen krachte.

Beide Polizisten mussten sich durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen. Nach der Karambolage ergriff der Lenker sofort die Flucht. Er fuhr vorwärts in Richtung eines Beamten und schließlich knapp an dem Mann, welcher sich abermals durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste, vorbei.

In Lanzenkirchen fand Verfolgungsjagd ein Ende

Von beiden Polizisten wurden aus kurzer Distanz mehrere Schüsse gezielt auf die Reifen des Fluchtfahrzeuges abgegeben und getroffen. Der Lenker setzte seine Flucht jedoch fort und fuhr auf der Felge bis ins nahe gelegenen Lanzendorf (Gemeinde Böheimkirchen), wo er schließlich mit Reifenschaden angehalten und vorläufig festgenommen werden konnte.

Der 13-Jährige dürfte das Fluchtfahrzeug sowie einen weiteren Pkw bereits am 16. Oktober im Bezirk Mödling gestohlen haben. Er blieb unverletzt.

Bei der Schussabgabe sei auch sonst niemand gefährdet worden, betonte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker.

Wer der Halter der gestohlenen Autos ist, war Gegenstand weiterer Ermittlungen.