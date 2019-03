Im Ortszentrum soll bald Tempo 30 herrschen – darüber ist sich der Böheimkirchner Gemeinderat einig. „Es wurde für die wärmere Jahreszeit bereits vom Sachverständigen eine Verkehrsmessung beauftragt“, erklärt SP-Bürgermeister Johann Hell. Dabei werde auch die Radfahrerfrequenz ausgewertet. Für Hell geht es dabei vor allem um eine Verkehrsberuhigung. „Wir hoffen durch die Messung, weitere Argumente dafür zu erhalten.“

Tempolimits auch im Schulbereich

Auch Grün-Gemeinderätin Ingrid Posch geht es bei dem Tempolimit nicht nur um die Verkehrssicherheit: „Nur wenn Gehen und Radfahren in Böheimkirchen auf kurzen Wegen attraktiv und sicher ist, wird sich der Verkehr beruhigen“, so Posch. Die Maßnahmen will sie nicht nur auf den Marktbereich beschränkt wissen. „Auch für die Zufahrt zur Schule brauchen wir eine Ausweitung der Tempolimits“, so Posch.

Das Problem ist aber die Umsetzung. Die Durchzugsstraße ist eine Landesstraße und da hat die Gemeinde nur beschränktes Mitspracherecht. „Es ist schade, dass wir als Gemeinde nicht selbst bestimmen können, wie das Verkehrsgeschehen im Herzen des Orts ausschaut“, so Posch. Unterstützung erhält sie vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der eine Beweislastumkehr fordert. Denn derzeit muss die Notwendigkeit eines Limits nachgewiesen werden. Der VCÖ wünscht sich das Schweizer Modell, wo ein höheres Tempolimit aus Sicht der Verkehrssicherheit zu rechtfertigen ist.

Die Gemeindevertreter sorgen sich daher, dass man mit einem Tempo-Limit im Ortszentrum ähnlich wie mit der Versetzung einer Ortstafel im Westen des Marktes abblitzt. Dadurch sollte der 50er im Ortsgebiet Richtung St. Pölten im Bereich der neuen Siedlung ausgeweitet werden, wo Tempo 70 gilt. „Für uns war es überraschend, dass wir vom Sachverständigen keine Zustimmung erhielten“, so Posch.