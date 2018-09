Bisher war Tourismus für die Gemeinde Böheimkirchen mangels vorhandener Nächtigungsbetriebe kaum ein Thema. Das hat sich durch die beiden neuen Hotels schlagartig geändert. „Profitieren könnten von diesen Gästen auch Gastronomie und Geschäfte“, ortet Bürgermeister Johann Hell Impulse zur Belebung des Ortskerns.

Das Zentrum hat sich in den letzten beiden Jahren - auch durch das neue Kommunalzentrum – positiv entwickelt. Alteingesessene und neue Geschäfte sowie Lokale säumen den Marktplatz. Der Ort hat also einiges zu bieten. Jetzt geht es an den Feinschliff: Bessere Beschilderung bei Autobahnabfahrt und Bahnhof, mit Informationen, wo sich Beherbergungsbetriebe, Sehenswertes oder Lokale befinden, ist Hell überzeugt.

„Was den Gästen wichtig ist, sind entsprechende Freizeitbereiche. Damit werden wir uns in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen.“ Johann Hell, Bürgermeister

„Was den Gästen wichtig ist, sind entsprechende Freizeitbereiche, Möglichkeiten für kurze Spaziergänge oder Radtouren. Das wurde mir von den Betreibern des Nemetz-Motel und des Hotels „Smart Liv’in“ der Familie Zoka mitgeteilt“, betont Bürgermeister Hell. Damit würden sich die Gemeindevertreter auch in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Es gebe rundherum auch genügend lohnende Ausflugsziele wie die Wallfahrtskirche Maria Jeutendorf, Lanzendorf mit dem schiefen Kirchturm oder den landschaftlich reizvollen Kronberg.

Was unbedingt rasch gemacht werden sollte, ist das Auflegen von Infomaterial über die unterschiedlichen Gastronomiebetriebe und Geschäfte samt Öffnungszeiten für die Gäste direkt in den Hotels: „Ich bin überzeugt, dass da durchaus weiteres Potenzial vorhanden ist und Synergien zwischen den Hotels, Geschäften und Lokalen möglich sind“, so Hell.

Impulse, die dem Tourismus weiter zuträglich wären, sind nach Auffassung der örtlichen Unternehmer (siehe Rubrik rechts)

ein Lokal mit regionaler Küche, ein Radverleih und ein Geschäft, wo man Souvenirs und Spezialitäten aus der Region bekommt. „Das Problem bei einem Radverleih ist, dass man mehrere Rückgabestellen haben müsste“, gibt Johann Hell zu bedenken.

Radverleihsystem auch für Pendler

Wünschenswert sei nach Auffassung der Gewerbetreibenden ein Radverleih nicht alleine der Touristen wegen. Auch für

St. Pöltner, die mit dem Zug am Bahnhof Böheimkirchen ankommen und ihren Arbeitsplatz im Betriebsgebiet haben, wäre das eine Erleichterung.