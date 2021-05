Nach den Diskussionen im Gemeinderat um die Untervermietung der Räume in der Unteren Hauptstraße an die PVE meldet sich nun PVE-Manager Philipp Schramhauser zu Wort. Für ihn ist die Umsetzung des Projekts nur durch die gute Zusammenarbeit von Land, Gemeinde, PVE und Kinderärztin möglich. Die Kosten könnten so zum Wohl der Patienten aufgeteilt und die medizinischen Leistungen verbessert werden.

„Die 80.000 Euro sind keine Förderung“

Die PVE investiert rund 100.000 Euro aus eigener Tasche in Technik, Ausstattung und Glasfaser-Anbindung. „Allein die Grabarbeiten kosten 15.000 Euro. Dazu zahlen wir die ortsübliche Miete, um drei weitere Räume für unsere Therapeuten zur Verfügung zu stellen. Diese werden von der Krankenkasse finanziert, die PVE lukriert aus deren Tätigkeit keine Einnahmen“, stellt Schramhauser klar.

Die Kritik an der Pauschale von 80.000 Euro pro Arzt und Jahr lässt er nicht gelten. Diese Zahlung der Krankenkasse und des Landes gebe es für alle Primärversorgungseinheiten als Abgeltung von Leistungen, die Kassenärzte zusätzlich abrechnen können. „Die 80.000 Euro sind keine Förderung, sondern eine Honorarvereinbarung mit der Kasse. Viele Landärzte und Gruppenpraxen sind finanziell besser gestellt als eine PVE“, betont Schramhauser.

Böheimkirchen war die erste PVE in NÖ. Durch stetiges Wachstum fehlt inzwischen Platz für die 27 Mitarbeiter. Das neue Gebäude liegt unmittelbar daneben. „Die Kinderärztin bekommt mehr Platz und wird barrierefrei, was angesichts des Kinderärzte-Mangels von großer Bedeutung ist. Auch Physiotherapie, Sozialarbeit und Diätologie sind ab Herbst barrierefrei erreichbar. Dazu kommt der Mehrzweckraum, der auch für Vereine zugänglich ist“, sieht Schramhauser viele Vorteile.

Schramhauser: „Da fehlt mir das Verständnis“

Für ihn bedeutet die Erweiterung eine gesicherte Versorgung und ein breites Spektrum der medizinischen Versorgung, um die viele Gemeinden erbittert kämpfen. Nebenbei positioniere sich die PVE als regionaler Arbeitnehmer, der lokale Betriebe fördert.

„Wenn einzelne Akteure ihre persönlichen Empfindlichkeiten über den Zweck des Allgemeinwohls stellen, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, um dies zu unterbinden, da mir jegliches Verständnis für Aktionen dieser Art fehlt“, meint Schramhauser.