Böheimkirchens Wirtschaft boomt

Der Wirtschaftsmotor in Böheimkirchen „schnurrt“. Zehn neue Betriebe seit dem letzten Jahr bedeuten neuen Rekord. Kunsttischlerin Julia Weiß, moserDIGITAL (Johannes Moser) Gynäkologe Manfred Thoma, Make-up-Artist Maria Thoma, Dentaltechnik Renée Reissmann, Fotoatelier Marlies Rauch, Innolift (Patric Wileczil), Versicherungsagentur Werner Fleischl, Nagelstudio Tea Nails (Gordena Stankovic) und das neue Badbuffet von Marion Doleschal wurden vorgestellt.

Franz Haunold, für den es der erste Wirtschaftsempfang als Bürgermeister war, unterstrich die erfolgreiche Partnerschaft mit der Gemeinde. „Das BÖ Ortsmarketing setzt über 50 Projekte um und ist damit ein wichtiger Antrieb für den Wirtschaftsstandort. Der Glasfaserausbau wird bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED läuft gerade an“, so der Bürgermeister, der sich bei Besuchen in den Betrieben über deren Anliegen informierte.Goldener BÖRO

für WürthDer Goldene BÖRO für besonders verdiente Betriebe ging heuer an Würth Österreich. „Die Firma Würth legte den Grundstein für unsere Wirtschaftsentwicklung. Vermutlich wäre unser Betriebsgebiet nie so schnell gewachsen, wenn sich damals dieses Vorzeigeunternehmen nicht hier angesiedelt hätte“, so Wirtschaftsgemeinderat Karl Herzberger.

Geschäftsführer Alfred Wurmbrand nahm die Auszeichnung entgegen und würdigte die Qualität des Standorts und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde.