Vergangenen Montag wollte ein junger Mann zu Mittag eine kurze Abkühlung im Ratzersdorfer See nehmen. Schnell schlüpfte er aus seiner Kleidung legte seine Sachen samt Rucksack auf einen Haufen zusammen und sprang in den See.

Kurz darauf kam er zurück ans Ufer und bemerkte, dass sein Rucksack gestohlen wurde. Darin das Handy und die Brieftasche samt Bankomatkarte und 300 Euro Bargeld. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die verweist darauf, dass es sich bei derartigen Fällen um Ausnahmen handelt. "Das haben wir ganz selten", sagt ein Beamter.