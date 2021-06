Fast sechs Stunden dauerte die fortgesetzte Verhandlung zu den Machenschaften in einem St. Pöltner Bordell (Die NÖN berichtete). Der Bordellbetreiber, sein Handlanger und eine Bardame wurden schuldig gesprochen.

Dem Zuhälter und seinen Mitarbeitern warf die Staatsanwaltschaft vor, zwischen November 2018 und Juni 2020 zumindest 17 Gäste betäubt und ihnen dann weit überhöhte Rechnungen verrechnet zu haben. So sollen zum Teil bis zu 30 Flaschen Sekt und mehrere Stunden andauernde Liebesdienste bei einzelnen Freiern geleistet worden sein. Laut Anklage sollen die Kunden mit absinthhältigen Getränken bewusstlos gemacht worden sein. Am nächsten Tag, wenn sie im Lokal aufwachten, fehlten deren Dokumente. Diese mussten sie sich beim Personal abholen. Dabei wurden sie genötigt, die hohen Rechnungen bis zu 15.000 Euro für eine Nacht zu bezahlen. Wer nicht sofort begleichen konnte, der soll massiv unter Druck gesetzt worden sein. Das Barteam scheute nicht davor zurück, die säumigen Bargäste bei der Polizei anzuzeigen und persönlich zu bedrohen. Einen Kunden suchten sie sogar an seiner Arbeitsstätte auf, um ihn vor seinen Kollegen bloßzustellen und das Geld einzufordern.

Die letzte Verhandlung wurde vertagt, da ein wichtiger Zeuge - der Kellner des Lokals - nicht erschien. Der Rumäne, der sich derzeit in seiner Heimat befindet, wurde dieses Mal zur Verhandlung per Videokonferenz zugeschaltet. Via Dolmetscherin befragte ihn das Gericht, wie denn die Abläufe im Bordell waren und welche Aufgabe ihm dabei zukam. „Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Ich war oft unter Drogen“, entschuldigte er sich immer wieder. Er leide an Depressionen, müsse noch Medikamente nehmen und hätte daher starke Gedächtnislücken. Außerdem hätte er große Angst vor Repressalien durch den seinen ehemaligen Chef, den Hauptangeklagten. Der Russe hätte ihn immer wieder bedroht und ihn auch in die Rippen geschlagen. „Eine größere Distanz als jetzt zwischen mehreren Ländern kann ich ihnen nicht anbieten“, merkte dazu der Richter an. Er hätte zwar durchaus Verständnis für seine Furcht; ganz plausibel konnte der Zeuge jedoch nicht seine Ängste unterstreichen. Dagegen sprach, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Chef als auch dessen Gattin gehabt haben soll. Er soll dessen Auto genutzt und auch in der Wohnung der Frau tageweise gewohnt haben. Dass er sie sogar unterstützt hätte, gesteht er ein. Viele seiner Angaben, die er vor der Polizei zuvor gemacht hatte, beschwichtigte er jedoch und verwies immer wieder auf seine fehlende Erinnerung, hervorgerufen durch den permanenten Konsum von Kokain, Opiaten, Amphetaminen und Gras.

Der Hauptangeklagte bekannte sich weiter nicht schuldig, auch wenn er in der ersten polizeilichen Einvernahme kleine Zugeständnisse über erhöhte Rechnungen gemacht haben soll. Vor Gericht beschwichtigte er hingegen.

Auch der Zweitangeklagte, ein Österreicher vietnamesischer Herkunft, blieb dabei: Er sei unschuldig.

Ebenso angeklagt war eine Bardame, die unter Verdacht stand, an den Betrugshandlungen mitgewirkt zu haben. Sie soll aufgefordert gewesen sein, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, wenn ein Kunde nicht zahlen wollte. Ihr Verteidiger betonte, dass es für ihn nicht nachvollziehbar sei, warum seine Mandantin und nicht genauso die Prostituierten sich verantworten müssten. „Da hätte man alle anklagen müssen“, merkte er an. Seine Klientin hätte kein Fehlverhalten gesetzt. Sie könne kaum Deutsch. Sie hätte das gemacht, was ihr angeschafft wurde. Für junge Frauen aus dem rumänischen Hinterland sei dies, meinte er, oft die einzige Möglichkeit, der Armut daheim zu entrinnen, in dem sie hier in dieser Branche Fuß fassen. Eines der vermeintlichen Hauptopfer sei, erinnerte er, schwerer Alkoholiker gewesen, andere Kunden würden indes oft den ganzen Tag arbeiten, als Ausklang Lokale besuchen und Alkohol konsumieren. Da sei es durchaus nicht abwegig, dass diese dann, auch ohne Zutun, einschlafen.

Der Verteidiger des Bordellbetreibers merkte noch an, dass viele Opfer sich erst durch den Aufruf der Medien als Opfer gemeldet hätten. In das Lokal kämen erwachsene Männer eigenverantwortlich her. Für die Verwendung von Betäubungsmittel gibt es für ihn keine gesicherten Hinweise. Den Ausführungen seines Kollegen schließt sich der Verteidiger des Zweitangeklagten an. Auch sein Mandant sei unschuldig. Viele, die sich bei der Polizei gemeldet hätten, würden sich nur als Opfer sehen. Dass strafrechtlich relevantes Verhalten an den Tag gelegt wurde; dafür gäbe es zu wenig Beweise.

Anders sieht die Sache das Gericht. Das Urteil: Je zweieinhalb Jahre Haft für den Russen und seinen Handlanger; unter anderem wegen schweren Betrugs und Verleumdung, sechs Monate bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren für die Bardame. Alle drei Angeklagten erbaten Bedenkzeit. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.