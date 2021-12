Brand am Heiligen Abend

Ein Feuerschein im Garten: Das merkten aufmerksame Nachbarn am Heiligen Abend auf einem Anwesen im Süden der Stadt und verständigten umgehend die Feuerwehr. Doch bereits vor Eintreffen der Floriani konnten diese den Flurbrand unter Kontrolle bringen, so dass die Stadtfeuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen musste. Insgesamt rückte die St. Pöltner Floriani sechs Mal an diesem Tag aus.