St. Pölten-Harland: Motorraum eines Pkw stand in Vollbrand

Mittwochvormittag schrillten in Stattersdorf, Spratzern und Ochsenburg die Sirenen. In der Salcherstraße in Altmannsdorf geriet der Motorraum eines Fahrzeuges in Vollbrand. Um das Wohnhaus zu schützen, stellten die Fahrzeugbesitzer das Auto auf eine gegenüberliegende Parkfläche ab und versuchten den Brand mit drei Feuerlöschern zu löschen. Jedoch vergebens. "Der Brand breitete sich immer weiter, auch in den Innenraum, aus", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenburg.

Fünf Minuten nach Alarmierung der Feuerwehren waren bereits drei Tankfahrzeuge vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Der Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Spratzern öffnete die Motorhaube, um den Brand vollständig zu löschen. Verletzt wurde niemand.