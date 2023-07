Waldbrandverordnung gilt nun auch für Stadt und Bezirk St. Pölten

Am heutigen Freitag, 14. Juli, erließ die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten eine Verordnung mit Maßnahmen, die Waldbrände verhindern sollen. Für die Stadt St. Pölten ging eine solche bereits am Donnerstag in Kraft. Nicht erlaubt sind nunmehr brandgefährliche Handlungen in den Wäldern sowie im Gefährdungsberich des Waldes. Ein Gefährdungsbereich ist etwa der Waldrand, bzw. überall dort, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.

Unter „Brandgefährliche Handlungen“ fallen etwa Rauchen, Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sowie jegliches Feuerentzünden. Das bedeutet, weder Lagerfeuer noch Grillen ist in diesen Gebieten erlaubt.

Ebenfalls verboten ist, brennende und glimmende Gegenstände wie Zündhölzer und Rauchwaren sowie Glasflaschen und Glasscherben wegzuwerfen. Glas kann aufgrund der Brennglaswirkung zu einem Brand führen.

Die Verordnung gilt bis auf Widerruf.