Sonnenwende in der Region St. Pölten

Ein beeindruckendes Sonnwendfeuer wurde in Weisching geboten. Foto: Christian Pawaronschütz

Die erfolgreichen Teilnehmer des Nassbewerbes am Angerhof mit Wirtschaftsgemeinderat Karl Herzberger, Kommandant Florian Gruber, Bürgermeister Franz Haunold, Abschnittskommandant Gerald Gaupmann, Kommandant-Stellvertreter Daniel Hubmayer, Vizebürgermeister Franz Gugerell und Bewerter Ludwig Luger von der Feuerwehr Fahrafeld. Foto: Michael Fusko

Beim Sonnwendfeuer auf der Roitnerwiese in Böheimkirchen herrschte ausgelassene Stimmung. Für Unterhaltung sorgte die Blasmusik Böheimkirchen, den Höhepunkt bildete ein beeindruckendes Feuerwerk. Der SV Böheimkirchen versorgte die Besucherinnen und Besucher mit Getränken und Speisen. Die Feuerwehr Böheimkirchen war für die Brandsicherheitswache zuständig.

Ein erfolgreiches Sonnwendfeuer mit sehr vielen Gästen feierte die Feuerwehr in Weisching. Beim Gewinnspiel konnte sich Elisabeth Stelzhammer über den Hauptpreis freuen. Die Ballonfahrt wurde vom Inhaber von „Perschlingtal Ballooning“ Mario Gattringer gespendet. Bei Speis und Trank konnten die Besucherinnen und Besucher gemütliche Stunden verbringen. Kommandant Christian Pawaronschütz bedankte sich bei allen Spendern und Gönnern.

In unvergleichlichem Ambiente am Angerhof lud die Feuerwehr Außerkasten zum Sonnwendfeuer. Beim Nassbewerb konnten die Kameraden aus Untergrafendorf die Wehren aus Gutenbrunn und Mechters auf die Plätze verweisen. Begeistert waren die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch vom grandiosen Feuerwerk. Am Sonntag, 25. Juni, folgte nach der traditionellen Messe ein Frühschoppen mit den „Hochstraßern“.