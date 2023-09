Gaukler und Künstler erobern die Landeshauptstadt

Es ist wieder so weit, das Straßenkunstfestival „Bravissimo!“ geht in die zweite Runde. Nach der fulminanten Erstauflage mit tausenden Besucherinnen und Besuchern gibt es heuer 72 Shows, die magische Momente in der Innenstadt garantieren. An fünf verschiedenen Spielorten wird Straßenkunst vom Feinsten geboten. Zwölf internationale Acts zeigen, was sie drauf haben. Das Rahmenprogramm bietet Mitmachstationen mit Zirkusequipment und Akrobatik-Workshops. Bei zwei Schminkstationen können sich die jüngsten Gäste kostenlos verwandeln.

Los geht's am Freitag, 15. September, um 14 Uhr mit der Eröffnung am Rathausplatz. Dort präsentieren sich die Künstlerinnen und Künstler und geben einen Vorgeschmack auf die folgenden Shows, die ab 15 Uhr beginnen. Um 22 Uhr beschließt die Varieté-Closing-Show den Tag mit einer 50-minütigen Performance.

Am Samstag, 16. September, startet das Straßenkunstfestival um 12.30 Uhr mit der Begrüßung und der Abba-Show der Union Sportakrobatik Krems. Ab 13 Uhr finden die Shows der Künstlerinnen und Künstler statt. Um 22 Uhr gibt es erneut die Varieté-Closing-Show der Künstlerinnen und Künstler für „Viva Con Agua“.

Der Besuch des Festivals ist gratis, jedoch ist Hutgeld für die Shows absolut erwünscht. Es gibt dazu auch eine Geldwechsel-Station, um ausreichend Kleingeld zur Verfügung zu haben. Das Fest findet übrigens auch bei leichtem Regen statt. Beim Infopoint gibt es dann gratis Regenponchos.

Das Programmheft und den Zeitplan gibts hier zum Runterhalten.