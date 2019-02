Schüler laufen mit Bügeleisen und Näh-Utensilien durch das Gebäude, andere üben im Keller ihre Tanzschritte, weitere machen sich mit Lockerungsübungen bereit für die Gesangsprobe.

Kümmern sich um die Kostüme: Sandra Öllerer, Elisabeth Schütze, Tina Dorner und Konstantin Strasser. | Lisa Röhrer

Durch die Gänge der Schule hallt schon um neun Uhr morgens Gesang, in der Turnhalle ertönen Geigen, Trompeten und Querflöten. Beim Besuch im BORG wird schnell klar: In der Schule dreht sich – selbst an einem Samstag – gerade wieder alles um das große Musical. Am 22. April wird die neue BORG-Produktion „The Music Man“ seine Premiere feiern.

Seit den Weihnachtsferien laufen die ersten Gesamtproben der zehn Hauptdarsteller, 200 Sänger, 20 Tänzer und 40 Musiker. Techniker, Bühnen- und Kostümbildner werken hinter den Kulissen, damit beim großen Auftritt im April auch wirklich jedes kleine Detail stimmt. Nur noch wenige Wochen haben die Schüler und ihre Lehrer noch Zeit, um sich auf die Darbietung des Stücks von Meredith Willson vorzubereiten. Bei neun Auftritten entführen die „BORGler“ dann in das provinzielle Amerika des 20. Jahrhunderts und erzählen die Geschichte rund um den betrügerischen Handelsreisenden Harold.

Damit bei den Darbietungen auch jeder Ton stimmt, probt das Orchester, darunter auch Tabea Bender, Jonathan Zeilerbauer, Klaudia Emsenhuber und Paul Fusko, bereits seit Monaten. | Lisa Röhrer

„Wir haben uns spontan für ‚The Music Man‘ entschieden“, erzählt Regisseur Gernot Hadwiger. Das Stück passe gut, da es Rollen für alle Altersgruppen bietet. „Natürlich ist es aber immer eine Herausforderung, ein Broadway-Stück in Original-Fassung auf die Bühne zu bringen“, gibt Musical-Mastermind Erich Schwab zu bedenken. Er betont aber, dass alle Schüler mit Freude bei der Sache sind.

Und das wurde auch bei den Proben deutlich: Von den Erst- bis zu den Achtklässlern und den Lehrern legen sich alle ins Zeug, um den Gästen im April wieder ein fast Broadway-reifes Musical bieten zu können.