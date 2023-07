Mit Dino-Robotern zum Erfolg bei der World Robot Olympiad

Die bundesweit besten Schülerinnen- und Schülerteams traten in der Österreich-Ausscheidung der World Robot Olympiad gegeneinander an. In Eggelsberg in Oberösterreich präsentierten sie ihre Fähigkeiten in den Bereichen Roboterentwicklung und Programmierung. Gleich zwei Teams vom BRG/BORG St. Pölten stellten sich der Herausforderung und konnten in der Altersklasse der elf bis 15-Jährigen mit beeindruckenden Leistungen aufwarten. Beide Mannschaften schafften es auf das Siegertreppchen: Das Team „Dinotrons“ erreichte den zweiten Platz, das Team „Dinobots“ den dritten. Das BRG/BORG verpasste damit nur knapp den Einzug ins Weltfinale der World Robot Olympiad, das im November in Panama City stattfinden wird.