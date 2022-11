Buntes Programm bei KiJuBu in St. Pölten

Beim 19. Internationalen Kinder- und Jugendbuchfestival KiJuBu dreht sich vieles um den diesjährigen Schwerpunkt „100 Jahre Niederösterreich“. Von 8. bis 13. November gibt es ein buntes Programm für Schulen am Vormittag und für Familien am Mittwochnachmittag und am Wochenende.

Im Rahmen von KiJuBu werden auch die beiden neuen Schulhausromane aus St. Pölten präsentiert. Zwei Klassen der Mittelschule Theodor Körner 1 und 2 erarbeiteten mit den Textcoaches Margit Mössmer und Christian Futscher Geschichten und konnten dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Präsentiert werden die beiden Romane am Samstag, 12. November, um 14 Uhr im Museum NÖ.

Am Mittwochnachmittag und am Wochenende warten Mitmachstationen, Bilderbuchkino, aber auch interaktive Lesungen auf Familien mit Kindern. Das Programm ist für unterschiedliche Altersgruppen ausgerichtet. Am Sonntag gibt es etwa eine Matinee mit Kurator Christoph Mauz mit dem Titel „Bärenpolka und Zauberflöte“ in der Lounge des Museum Niederösterreich.

Das ganze Programm gibt es auf www.kijubu.at .

