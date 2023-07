Radlesetour macht Stopp in St. Pölten

Alina Lindermuth, österreichische Autorin, präsentiert in ganz Österreich ihr neuestes Buch. Mit dem Werk „Fremde Federn“ im Gepäck macht sie sich auf die 1.000 Kilometer lange Radreise quer durch die österreichische Landschaft. Die Tour wird in 20 Etappen geteilt, wobei an 12 Standorten Lesungen stattfinden werden. Erster Halt ist am 31. Juli in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. Um 19 Uhr findet in der Stadtbibliothek St. Pölten im beeindruckenden Ambiente des Steingöttersaals die erste von ein Dutzend Lesungen statt.

In Lindermuths neuem Buch geht es um eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft zwischen Großmutter und Enkelkind und die Verantwortung die mit Pflege, Fürsorge und Demenz einhergeht. Die Autorin gewährt mit viel Empathie und Humor Einblick in herausfordernde Situationen einer unkonventionellen WG. Die Veranstaltungen werden vom Büchereiverband Österreich gefördert. Für die Lesung im St. Pöltner Steingöttersaal bittet die Stadtbibliothek um Anmeldung bis 24. Juli unter: stadtbuecherei@st-poelten.gv.at Für alle die nun Lust bekommen haben und wissen wollen, was ein Hühnerstall mit der ganzen Geschichte zu tun hat, heißt es: schnell anmelden.