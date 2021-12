Diskussion um Schulden & teureres Wasser im St. Pöltner Gemeinderat

Mehr als zwei Stunden wurde das Budget der Stadt zerlegt und gelobt, bis das zuvor schon präsentierte Zahlenwerk mit den Stimmen der SPÖ und der FPÖ beschlossen wurde.

Otzelberger bemühte Kreiskys Schulden-Zitat

„Herausfordernde Zeiten brauchen mutiges Handeln. St. Pölten investiert und dient in Zeiten der Pandemie als Wirtschaftsmotor“, betonte SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. 72 Millionen Euro werden in Bildung investiert, davon 50 Millionen Euro in den FH-Campus, 33 Millionen im Bereich Soziales, 26 Millionen Euro in Gesundheit.

Schulden seien ihm lieber als eine hohe Arbeitslosenzahl, bediente sich FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger eines Kreisky-Zitats. Dennoch müsse man verantwortungsvoll mit den Ausgaben umgehen, um Spielraum für die nächsten Jahre zu haben.

Adl: „Keine Auseinandersetzung mit Zukunft der Stadt“

Das Verhältnis der Ausgaben von Straßen- und Radwegebau mit 4,8 Millionen Euro zu 250.000 Euro sprach Grünen-Gemeinderat Paul Purgina an: „Das zeigt, dass die Verkehrsplanung immer noch aus Sicht des Autofahrers betrieben wird.“ Eine Rad-Million schlug Kollegin Christina Engel-Unterberger vor und betonte, dass sich die Selbstdarstellung der Stadt als Green Cool City im Umweltbudget und die als Radhauptstadt im Mobilitätsbudget widerspiegeln sollte.

Keine „echte Auseinandersetzung mit der Zukunft der Stadt“ sieht Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) im Budget: „Einerseits macht man Schulden und trotzdem vergisst man auf Infrastruktur“, weist er auf fehlende Kindergarten- und Volksschulplätze hin.

Den Kindergarten im ehemaligen Rot-Kreuz-Haus, den Bildungscampus Grillparzer und die Planung für den Sonderschulzubau führte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) dazu vor der Beschlussfassung an. Ebenso, dass mehr als die 250.000 Euro in Radwege investiert werden, vieles sei unter dem Punkt Straßenbau zusammengefasst. „Wir gehen auch in dieser Krise den Weg der Investition. Bei der letzten Wirtschaftskrise haben wir durch diese Investitionen profitiert“, betonte Stadler.

Wassergebühr wird um 30 Prozent erhöht

Auf der Einnahmenseite erhöht die Stadt die Wassergebühren. Mit den Stimmen der SPÖ wurde die Grundgebühr für einen Kubikmeter Wasser um 40 Cent auf 1,80 Euro erhöht. Die Bereitstellungsgebühr steigt auf 15 Euro pro m³/h. Der Einheitswert für Wasseranschluss- und Wasserergänzungsabgabe bleibt mit 11 Euro unverändert.

Begründet wird der Schritt damit, dass die Gebühr seit fünf Jahren nicht angepasst worden sei, und mit Vorgaben des Rechnungshofs. „Gebührenerhöhungen sind nicht erfreulich, aber notwendig“, betont Vizebürgermeister Ludwig. Mit der Erhöhung sei der Maximalwert nicht ausgereizt worden. „Eine durchschnittliche St. Pöltner Familie kommt auf 1,30 Euro pro Tag für das Wasser inklusive Duschen und Abwaschwasser“, rechnet Ludwig vor.

Anders deutet ÖVP-Gemeinderätin Susanne Binder-Novak die Rechnungshof-Kritik. Gewinne aus Wassergebühren hätten in St. Pölten für Leitungssanierungen verwendet werden müssen, Erhöhung ergebe sich dadurch keine. Den falschen Zeitpunkt für die Erhöhung sieht FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer. Er schlägt eine Unterstützung wie beim Heizkostenzuschuss vor. Auch bei Müll oder Kanal wären Erhöhungen nötig, macht Bürgermeister Matthias Stadler wenig Hoffnung. „Beim Wasser war die Lücke am größten.“