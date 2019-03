In den Genuss des Auftritts des Vienna World Orchestra kommen am Donnerstag, 7. März, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof nicht nur Menschen, die sich Kulturgenuss auch leisten können, sondern auch Gäste, denen der Konzertbesuch üblicherweise nicht möglich ist.

Ganz getreu dem Konzert-Titel „Better together“ lädt Bühnen-Leiterin Daniela Wandl Asylwerber ein. „Wir tun das gerne, denn das ist eine gute Chance, Menschen einzubinden, die sonst so wenig an der Gesellschaft hier teilhaben können“, betont Wandl. 50 Asylwerber haben sich für „Better together“ angemeldet, der Kontakt zu ihnen erfolgte über das St. Pöltner Diversity Café.

Auch künftig könnte es solche sozialen Abende geben, so Wandl: „Das muss programmtechnisch und platzmäßig passen, aber hin und wieder ist das durchaus möglich.“ -mk-