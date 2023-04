Premiere für Komödienklassiker in Fahrafeld

Die Theatergruppe in Fahrafeld begeisterte mit einer Produktion des 1890 uraufgeführten Stücks von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs das vollzählig erschienene Publikum. Gespielt wurde die legendäre Bearbeitung von Hugo Wiener für die Wiener Kammerspiele.

Der vermögende Kaufmann Ladislaus Robitschek (brillant gespielt von Anton Geppl) sucht für seine geerbte Villa eine Nutzung und ersucht daher seinen Neffen Alfred (Lukas Steinkellner) und seinen Freund Richard Wagner (Hans Schiefer), ihm ein Nervensanatorium in Wien zu zeigen. Die Pension Schöller (geleitet von Alois Steinkellner und Regina Gattinger) mit ihren verschrobenen Bewohnern soll dafür die Kulisse sein. Ein pensionierter Major (Wolfgang Meiringer), eine Schriftstellerin (Doris Meiringer), der Weltenbummler Bernhardi (Michael Gattinger) und Schöllers Bruder (Alois Binder in der Paraderolle des Leo) geraten ins Visier von Robitschek. Die zahlreichen Verwicklungen in der vermeintlichen „Irrenanstalt“ sind also vorprogrammiert. Unter der Regie von Waltraud Krendl (die auch als Sängerin auf der Bühne zu bewundern ist), spielen weiters Marlies Kleemann, Lisa Schiefer (in einer Doppelrolle) und Michael Fusko.

Weitere Aufführungen an drei Wochenenden

Gespielt wird im Theatersalettl noch am Samstag, 8. April, um 19.30 Uhr sowie von 14. bis 16. April und 21. bis 23. April, Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Kartenvorbestellungen sind Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr unter 0677/61402740 möglich.

